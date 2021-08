Tamponamento tra due auto in centro a Savona: due persone in ospedale - IVG.it

Savona. Tamponamento tra due auto oggi intorno alle 13.20 in centro a Savona, precisamente in via Sormano, di fronte al palazzo della Provincia. Il bilancio parla di due ferite.

Lanciato l’allarme, sono giunti sul posto per i soccorsi due ambulanze della Croce Bianca di Savona. Dopo le prime medicazioni, le due donne ferite a seguito dell’impatto sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Per entrambe sono stati disposti codici gialli: non sono quindi in pericolo di vita.

Sul posto la polizia di Stato per accertare la dinamica del sinistro stradale.