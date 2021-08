Tamponamento tra auto e furgone in A10: viabilità in tilt - IVG.it

Agg. ore 14.15 Il sinistro si chiude con un bilancio di un solo ferito, trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Pietra Ligure. Incidente in A10 nel tratto tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 45, si è verificato un tamponamento tra un’auto ed un furgone, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi sono rimaste coinvolte due persone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, militi della Croce Rossa di Ceriale, della Croce Rossa di Loano e l’automedica del 118.

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti, per loro è stato comunque disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il tratto di A10 ad ora risulta bloccato alla circolazione viaria per consentire l’azione dei soccorritori, con inevitabili disagi in una giornata già a dir poco difficile per la viabilità autostradale. In seguito si dovrà operare per la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza sull’autostrada.

La Polstrada dovrà ricostruire l’esatta e le cause del sinistro autostradale.