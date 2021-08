Sulla scomparsa di “Bacco” è ancora notte fonda: le ricerche si fermano “sino a nuova segnalazione” - IVG.it

Savona. Sono state sospese ieri sera le ricerche di Francesco “Bacco” Doberti. La decisione è stata assunta dopo la riunione in prefettura tra prefetto, vigili del fuoco e forze dell’ordine che si è tenuta ieri alle 18.30. Riprenderanno in caso di nuove segnalazioni.

L’uomo si è allontanato da casa materdì mattina e dal quel momento ha fatto perdere le proprie tracce. Le ricerche iniziate ieri hanno contribuito oltre ai vigili del fuoco e al gruppo cinofilo della Croce Bianca di Spotorno, il Soccorso Alpino Liguria che, ieri, ha battuto una zona della Madonna del Monte dove l’uomo sarebbe stato notato nella giornata di ieri.

Ancora nulla di certo. Tra le ipotesi non si esclude un gesto volontario che potrebbe essere dovuto alle difficoltà economiche dopo due anni di pandemia. Ma, dopo che alcuni testimoni hanno detto di averlo visto entrare in un’agenzia di viaggio, è anche viva l’ipotesi di una sua partenza.

Le ricerche (anche in zona impervia) non hanno dato esito. La squadra è rientrata, ma resta a disposizione per eventuali altre attività di ricerca.

Stando a quanto riferito dai parenti ha lasciato a casa portafogli, telefono e le chiavi di casa. L’altro ieri sera, i famigliari, non avendo più notizie del loro caro un giorno e mezzo, hanno diffuso sui social un appello, che in breve tempo è stato condiviso da centinaia di utenti e sulle principali pagine savonesi.