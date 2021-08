Street food, teatro d'autore, concerti, spettacoli: un eclettico sabato di eventi in provincia - IVG.it

Il 7 agosto 1974 il francese Philippe Petit riuscì a camminare su un cavo d’acciaio teso tra le cime delle Torri Gemelle al World Trade Center di New York: un’impresa funambolica! Anche camminare sul “filo” di questo primo sabato d’agosto, tra eventi come le sagre, le pièce teatrali e i concerti, sarà un’impresa “da dio” ma in fondo a noi inseguitori delle emozioni forti e dell’euforia del fine settimana piacciono le sfide! Allora pronti, partenza, via!

A Villanova d’Albenga arriva un bastimento carico di… street food! Non cibo di strada qualunque ma lo Street Food Festival dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Gli “chef on the road” porteranno le loro esclusive e deliziose specialità “d’autore”, l’alta qualità dei piatti della cucina tradizionale italiana e il fermento delle più gustose birre artigianali. Ci saranno banchi per tutti i palati e sarà possibile anche il pagamento con bancomat.

Due volti noti del Festival Teatrale di Borgio Verezzi, Igor Chierici e Luca Cicolella, porteranno in scena in prima nazionale l’avventura più famosa di uno dei personaggi più affascinanti che siano mai stati scritti e disegnati: “Corto Maltese. La ballata del mare salato”. Sarà la prima volta per un fumetto d’autore alla rassegna. Il personaggio creato dal genio di Hugo Pratt prenderà vita in un connubio fra prosa e musica eseguita dal vivo. La colonna sonora accompagnerà Corto e il pubblico attraverso i mari, con Rasputin e tutti gli altri personaggi.

A Vado Ligure nel centro storico si terrà il concerto in piazza dei Two Fo Us, inserito nella rassegna estiva di intrattenimento musicale e per bambini “Centro in Festa!”. Ci sarà anche la possibilità di degustare un ottimo aperitivo a cura dei commercianti. Invece a Villa Groppallo “Il Barocco incontra il Folk” nel concerto del Voxonus Duo, che si esibirà insieme al percussionista Flavio Spotti nelle musiche di S. Eccles, J. B. Lully e altri.

Albenga ospiterà la serata di danza e musica “Che euforia quegli anni” con la compagnia The Collective Swing Crew e presentata da Isabella Salmi. Ospite d’eccezione sarà Max Cavallari dei Fichi d’India, il quale allieterà il pubblico con un tributo al celebre attore Gilberto Govi. Lo spettacolo è organizzato dalla sezione ingauna dell’Associazione Arma Aeronautica in collaborazione con il 108° Club Frecce Tricolori “Cap. Pil. Valentino Iansa” e l’associazione milanese Il Sorriso e con il patrocinio del Comune.

A Erli si terrà il “Magic & Music Show” con Gabriele Mago Gentile e la cantante sudafricana Nicole Magolie. Si tratta di uno spettacolo pensato per le famiglie in cui gli originalissimi giochi di magia dell’eclettico showman ligure si fondono con le esibizioni musicali di Nicole Magolie. Per l’occasione il mago “vestirà” il doppio ruolo di prestigiatore e musicista, presentando alcuni dei giochi che lo hanno reso protagonista di centinaia di puntate televisive e accompagnando la cantante al pianoforte.

Il celebre divulgatore Alberto Angela riceverà il Premio Alassio per l’Informazione Culturale, riconoscimento che dal 2006 è stato conferito ai nomi più illustri. “Ad Alberto Angela viene riconosciuta l’autorevolezza necessaria al ruolo di mediatore culturale sempre più sovente messo in crisi dalla superficialità e dall’approssimazione”, afferma il presidente Giulio Anselmi. Lo stesso Angela ha particolarmente apprezzato il riconoscimento, conferitogli a dieci anni di distanza esatti da quello al padre Piero: “È un ulteriore stimolo a far sempre meglio”.