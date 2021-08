Strappa una collana d'oro a giovane savonese, arrestato - IVG.it

Questa notte, a Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno tratto in arresto un ventunenne con l’accusa di furto aggravato in concorso e minacce.

Intorno alla mezzanotte la Volante è infatti intervenuta nella zona di piazza Sisto per una segnalazione di furto di una collana effettuata ai danni di un diciottenne.

La vittima ha riferito ai poliziotti di essere stato avvicinato – mentre si trovava con alcuni amici in corso Italia lato mare – da un gruppetto di quattro ragazzi tutti presumibilmente di origine nordafricana. Uno di questi, dopo averlo avvicinato con fare amichevole, gli ha strappato una collana d’oro dal collo. Un altro ha cercato di fare la stessa cosa con un altro suo amico senza però riuscire nell’intento: a quel punto tutto il gruppetto si è dato alla fuga minacciando anche i giovani che cercavano di inseguirli.

Gli agenti si sono quindi messi subito alla ricerca dei quattro, uno di questi è stato poi individuato e rintracciato in via Dante Alighieri mentre gli altri sono riusciti a dileguarsi. Riconosciuto dalla vittima è stato quindi tratto in arresto.

Dopo gli atti di rito l’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.