Auto ribaltata a Stella, due feriti estratti dall'abitacolo e trasportati in ospedale - IVG.it

Stella. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Stella.

Secondo quanto appreso, intorno alle 14 e 30, un’auto si è ribaltata su un fianco dopo che il conducente della vettura, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. E’ successo in via Michelino Pippo.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dei militi della Croce Rossa, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco: oltre al guidatore è rimasto ferito anche il passeggero, entrambi estratti dall’abitacolo per consentire l’azione dei sanitari.

Dopo le prime sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona: stando a quanto riferito le loro condizioni non sono giudicate gravi, non hanno riportato gravi traumi o ferite.

Restano da appurare le cause del sinistro stradale.

E sempre nel primo pomeriggio altro intervento di soccorso, questa volta nei sentieri di Ellera, nell’immediato entroterra albisolese dove un centauro è rimasto ferito a seguito di una caduta con la sua moto da cross: sul posto personale sanitario e vigili del fuoco.

Il motociclista è stata poi trasferito presso il nosocomio savonese. Nessuna grave conseguenza per l’incidente.