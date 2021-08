Stella, anche Franco Siccardi si candida con Castellini: "Voglio un posto migliore per i miei nipoti" - IVG.it

Stella. Un altro candidato alle prossime elezioni amministrative esce allo scoperto: si tratta di Franco Siccardi, che sarà nella lista di Andrea Castellini.

Franco Siccardi, 79 anni, è il più vecchio della lista: padre di due figli e nonno di quattro nipoti, si è ritirato dall’insegnamento all’Università dal 2013 e dalla Presidenza della Fondazione di Ricerca CIMA nel 2018.

“Mio figlio vive a Celle, con moglie e due bambine piccole – racconta – Mia figlia vive a Stella, a quattro passi da me. Mia nipote, che vive anche lei qui, si dedica all’attività della Croce Rossa di Stella. I miei nonni paterni erano contadini poveri di Stella San Giovanni. Emigrarono a Savona dove mio nonno fece per il resto della vita il manovale in fonderia, ma riuscirono ad allevare tre figli che fecero, il primo il direttore di Banca d’Italia, la seconda la maestra e il terzo, mio padre, il maestro, poi il magistrato, poi il Consigliere di corte d’Appello, quando i magistrati non si dedicavano alla politica politicante. Ricordo ancora il mio imbarazzo quando, avendo ricevuto un omaggio natalizio da un imputato, mi costrinse a portarlo alle suore del convento più vicino per avere un biglietto di ringraziamento che spedì all’offerente”.

“Mi sono occupato di ambiente e di rischi naturali – spiega – terremoti, inondazioni, per tutta la vita. Sono stato uno dei fondatori della Protezione Civile italiana e ho costituito una Fondazione Scientifica che assistesse l’istituzione. Chi fosse curioso chieda a Elisa Poggi o a Cristina Bolla, o vada in rete su www.cimafoundation.org”.

“Ho avuto occasione di girare il mondo, prestando le mie conoscenze sui rischi naturali alla Cooperazione Italiana del Ministero degli Esteri. Amo questo mio paese, Stella, dove vivo ormai da più di trenta anni. Ho accettato di condividere con Andrea Castellini e il gruppo della lista questa avventura. Vorrei davvero che questo piccolo mondo, ma anche il mondo più grande fuori di qui fosse per i miei nipoti un posto migliore di quello che abbiamo visto e vissuto mia moglie ed io” conclude.