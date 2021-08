Stella 2021, Andrea Castellini presenta la squadra: "Esperienza, competenza e giovani" - IVG.it

Stella. “Sono davvero fiero di questa squadra, competenza indiscutibile di alcuni, esperienza in vari settori di altri e tanta voglia di fare dei più giovani del gruppo. Insieme formiamo una delle più belle squadre che ci saremmo mai potuti immaginare”. Parole del candidato sindaco di Stella Andrea Castellini, che ha presentato la lista in vista del voto del 3-4 ottobre.

“Il nostro programma elettorale è un programma semplice, concreto è realizzabile, non abbiamo voluto fare promesse elettorali che rischierebbero di essere poi disattese dai nostri concittadini negli ipotetici 5 anni di mandato. Abbiamo voluto dare un segnale di discontinuità verso l’amministrazione uscente ma un segnale di continuità verso la valorizzazione delle nostre eccellenze, dalle attività ricettive ai siti turistici presenti lungo tutto il nostro vastissimo territorio” aggiunge.

“Questa non è una guerra tra fazioni, è un confronto sulle idee e sui progetti che due gruppi differenti hanno sul futuro di Stella. Noi siamo qui a presentare un’alternativa ai nostri concittadini e speriamo di poter ricevere da loro la fiducia necessaria per vincere le elezioni del 3 e del 4 ottobre” conclude Castellini.

Ecco i nomi:

Arianna Oggero: Ha 26 anni, vive a Stella con la sua famiglia. È laureata in lingue per la mediazione Interlinguistica e sta frequentando la laurea magistrale in lingue e letterature moderne per i servizi culturali nel curricula Turismo culturale.

Alberto Baldi: 48 anni, padre di 4 figli oggi Coordinatore dei cantieri esterni di manutenzione ferroviaria per la multinazionale Alstom. Esperienze lavorative su progetti italiani ed esteri.

Sergio Cheli, 30 anni: Lavora nel mondo imprenditoriale e nella ditta di famiglia che portiamo avanti con il supporto di suo fratello e suo padre dove si occupano di verniciatura e sabbiatura industriale.

Dirigente per il sassello calcio nel ruolo di team manager.

Roberto Rossello, 41 anni: è nato a Savona e ha vissuto sempre a Stella. Geometra libero professionista dal 2002. Si impegnerà affinché Stella torni ad essere un paese da vivere, non solo un paese dove vivere.

Marco D’Aliesio, detto Way, 45 anni: Attualmente consigliere di maggioranza a Varazze e segretario del settore giovanile Vado FC. Da anni impegnato in progetti Outdoor.

Martina Parodi, 25 anni: nata e cresciuta a Stella, nella frazione di S. Giustina. Diplomata come geometra, attualmente sono impiegata nel settore immobiliare, precisamente nella gestione dei condomini.

Franco Beltrame, 67 anni: in pensione per malattia autoimmune (Guillam Barre) vita lavorativa dal 69 al 73 in centrale Enel di Vado Ligure (costruzione) dal 73 al 84 dipendente Enel in squadra lavori MT dal 84 al 99sempre Enel in centrale come paulista gruista ai combustibili dal 99 al 2011socio in impresa edile famigliare con i figli Paolo e Fabio dal 2011 in pensione attualmente occupato in orticoltura uso famiglia e impegni vari per la comunità (circolo San mattino, il bosco e le lanterne, Steja Outdoor).

Francesca Delfino, 50 anni: residente a Stella da 14 anni e da 6 titolare di un esercizio commerciale. “Mi candido perché ho trovato delle persone magnifiche in questo progetto che vogliono far rivivere questo nostro bellissimo paese”.

Franco Siccardi, 78 anni: residente a stella da 30 anni, Fondatore della Protezione Civile Nazionale e del CIMA – centro italiano monitoraggio ambientale tra le principali attività svolte nella sua vita.

Maurizio Donati, 57 anni: “Vivo da 45 anni a Stella S. Giustina. Ho iniziato la mia vita lavorativa da imprenditore dal 1984 fino al 1994. Ho lavorato come tecnico 12 anni in Galatea gestione acqua e Gas a Stella. S. Giovanni. Altri 12 presso l’Acquedotto di Savona. Attualmente dipendente come Tecnico Impianti presso Iren a Savona e consigliere comunale di Stella”.

Margherita Raso, 29 anni: residente a Stella, nata e cresciuta nella frazione di San Martino. Docente laureata alla magistrale di Scienze della Formazione Primaria, membro della protezione civile stella, “ho scelto di candidarmi perché essendo così legata al territorio, che sento come casa mia, spero di dare un contributo utile e adeguato”.

Franco Freccero, 68 anni: geometra libero professionista con esperienze come amministratore pubblico, assessore uscente, e dirigente di organizzazioni e associazioni di carattere pubblico.