Stabilizzare 35 lavoratori Ata, sindacati: "Disponibili a sottoscrivere proroga solo se c'è impegno formale del commissario" - IVG.it

Savona. Si è tenuto oggi l’incontro tra Ata, rappresentata dall’amministratore delegato Tapparini, e le organizzazioni sindacali provinciali di categoria per trovare una soluzione alla stabilizzazione di almeno 35 posti di lavoro.

L’incontro era stato preceduto da due convocazioni distinte e preliminari in Prefettura – prima i sindacati e poi Ata – in cui il Prefetto si era prodigato affinché si trovasse una soluzione alla situazione dei lavoratori. “L’ad Tapparini oggi ha chiesto per l’ennesima volta ancora un mese di proroga alla deroga su lavoratori precari in modo da permettere al commissario di valutare l’andamento del concordato da gennaio a giugno 2021 e prendere di conseguenza una decisione in merito” fanno sapere dai sindacati.

“Come organizzazione sindacale ci siamo dati disponibili a sottoscrivere l’eventuale proroga solamente nel momento in cui riceveremo impegno formale del commissario che dovrà prevedere la stabilizzazione di almeno 35 posti di lavoro e successiva assemblea delle lavoratrici e lavoratori. Ovviamente ci aspettiamo che tale relazione dovrà necessariamente arrivare il prima possibile e comunque in anticipo rispetto la scadenza del 31 agosto” concludono da Fp Cgil FitCisl UilTrasporti.