Squadre “B”, in Seconda categoria prosegue il fenomeno: il Quiliano&Valleggia avrà due formazioni - IVG.it

Quiliano. Ogni nuova giornata coincide con dei nuovi comunicati e con degli annunci inaspettati. È così che, questa sera intorno alle 21:00, mentre tutto il mondo calcistico e non solo si interrogava relativamente al futuro di Lionel Messi, il Quiliano&Valleggia ha comunicato ufficialmente la partecipazione al campionato di Seconda Categoria della propria squadra “B”.

Di seguito ecco la nota diffusa dal club: “Quiliano&Valleggia comunica che, come in occasione della stagione passata, saranno due le rose della Prima Squadra iscritte ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti. Oltre ai ragazzi allenati da mister Chicco Ferraro, che saranno impegnati nel campionato di Prima Categoria, un’altra rosa sarà infatti iscritta al campionato di Seconda Categoria.

Cogliamo l’occasione per comunicare che la guida di quest’ultima sarà affidata a Leandro Pansera. Leandro, allenatore di notevole esperienza al quale siamo umanamente molto affezionati, ha già avuto una bellissima esperienza al Picasso portando il Quiliano Calcio in Promozione.

Tutto questo dimostra la nostra volontà di accompagnare i ragazzi alla loro naturale crescita sportiva ed è per noi motivo di grande orgoglio. La nostra filosofia è mettere in condizione di giocare a calcio il maggior numero possibile di giocatori, grandi e piccini, questo credendo nello sport e in tutto quello che esso rappresenta.”

I colori biancorossoviola saranno dunque protagonisti in due competizioni, la stagione del Quiliano&Valleggia è pronta a prendere il via.