Spotorno, violenta lite in un hotel finisce in rissa: coinvolti carabiniere e milite della Croce Bianca - IVG.it

Spotorno. Attimi di tensione in un noto hotel di Spotorno, questa sera, dove un litigio familiare – per motivi ancora da chiarire – è degenerato in una piccola rissa che ha richiesto l’intervento di due pattuglie dei carabinieri, due ambulanze – una della Croce Bianca di Spotorno e una della Rossa di Savona – e dell’auto medica Sierra 1.

Una rissa che si è conclusa con il trasporto in ospedale delle due persone coinvolte nella violenta zuffa.

Nella colluttazione e nei momenti concitati dell’episodio, un milite della pubblica assistenza spotornese e un militare sono stati aggrediti fisicamente, riportando fortunatamente traumi lievi che non hanno richiesto medicazioni al pronto soccorso.

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei militari, sia sull’origine della lite degenerata in rissa quanto su eventuali responsabilità a livello penale sull’accaduto.