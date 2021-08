Spotorno, al via la nona edizione del festival “Scienza Fantastica” - IVG.it

Spotorno. Domani alle ore 15.30, presso la Casa del Turismo – Via Aurelia 42 ‘Giardini Centrali’ – avrà inizio la nona edizione di “Scienza Fantastica” e vedrà la partecipazione di nuovi ospiti oltre alla presenza di personaggi intervenuti già nelle scorse edizioni.

Tra i graditissimi ritorni:

Gabriella Greison (domenica 22 agosto ore 21.30) che esibirà la rappresentazione del suo libro “Ucciderò il gatto di Schrodinger ”.

Paolo Attivissimo (sabato 28 agosto ore 21.30) presenterà “Non c’è diesel nello spazio, mobilità elettrica sulla Terra, Luna e Marte”.

Liliana Ravagnolo di Altec (lunedì 23 agosto ore 21.30) parteciperà al salotto scientifico dal titolo “Viaggio verso lo spazio profondo: da Marte alla materia e energie oscure dell’universo” in compagnia di Giuseppe Racca dell’Agenzia Spaziale Europea. Quest’ultimo – per la prima volta a Scienza Fantastica – ci accompagnerà a scoprire la materia ed energia oscure dello spazio profondo grazie al progetto Euclid.

Saranno presenti anche Marco Ciardi e Silvano Fuso (martedì 24 agosto ore 21.30) con la conferenza “Chimica fantastica”: autorevoli componenti del CICAP, fondato da Piero Angela, professori universitari, sono da anni impegnati nell’informazione scientifica finalizzata a smascherare le pseudoscienze.

Durante il festival i cosplayer di Old Republic Academy si esibiranno con le loro rappresentazioni a tema Guerre Stellari in giro per paese.

Luca Perri (giovedì 26 agosto ore 21.30 presenterà la “La scienza di guerre stellari” e successivamente avremo Umberto Guidoni (venerdì 27 agosto ore 21.30): astronauta e astrofisico ha partecipato a numerose missioni Nasa. Autore di libri di divulgazione con una particolare attenzione pubblico giovanile.

I nuovi ospiti presenti alla nona edizione di “Scienza Fantastica” saranno:

Adrian Fartade (domenica 29 agosto ore 21.30) con la conferenza “Moriremo tutti”: in seno al festival Scienza Fantastica ricopre anche la carica di presidente della giuria del concorso letterario e presiederà la premiazione del vincitore, che si terrà alla fine della sua performance.

Sergio Giardo (domenica 29 agosto ore 17.30) disegnatore e illustratore, dal n°250 di Nathan Never diventa il copertinista ufficiale degli albi della serie regolare della Bonelli Editore, organizzerà il laboratorio per bambini dal titolo “ I segreti dei fumetti”.

Infine, tra i volti nuovi, German Impache (sabato 28 agosto ore 21.15) presenterà la sua opera “ Cantieri Spaziali“.

Sarà presente, presso Piazza del Sorriso (zona antistante biblioteca) l’auto De Lorean di Ritorno al futuro, identica all’originale, nelle seguenti giornate:

Venerdì 27 agosto 2021 dalle ore 17.00 alle ore 23.00

Sabato 28 agosto 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00

Domenica 29 agosto 2021 dalle ore 17.00 alle ore 23.00

Sarà allestito anche un percorso espositivo presso la Casa del Turismo – Via Aurelia 42 ‘Giardini Centrali’ – a cura di CMT (Centro Modellistico Torinese) e di MUFANT (Museolab del fantastico e della fantascienza di Torino) – inaugurazione domenica 22 agosto ore 15.30. Il film proiettato in questa edizione, in piazza della Vittoria, sarà THE MARTIAN (mercoledì 25 agosto ore 21.30).

Le colazioni galattiche per bambini saranno tenute in Piazzetta del Sorriso (accanto all’ingresso laterale della biblioteca) da Liliana Ravagnolo (martedì 24 agosto ore 09.00), Luca Perri (venerdì 27 agosto ore 09.00 ), Umberto Guidoni (sabato 28 agosto ore 9.00).

In Piazza del Sorriso (accanto all’ingresso laterale della biblioteca) saranno organizzati i seguenti laboratori:

“STORIE LUMINOSE” (mercoledì 25 agosto ore 17.30) a cura di CEA Centro educativo ambientale;

“CREAZIONI TRIDIMENSINALI CON CARTA” (giovedì 26 agosto ore 17.30) a cura di CMT (Centro Modellistico Torinese);

“FUMETTI SPAZIALI” (venerdì 27 agosto ore 17.30) a cura di Roberto Giannotti;

“I SEGRETI DEI FUMETTI” (domenica 29 agosto ore 17.30) a cura di Sergio Giardo.

La premiazione del racconto vincente si terrà domenica 29 agosto alle ore 21.30 e sarà presieduta da Adrian Fartade. Il racconto sarà letto da Alessandra Debernardi e Gianandrea Nadiani con le illustrazioni di Sergio Giardo. Alla chiusura della serata verrà comunicato il tema del concorso dell’anno prossimo.

Infine, ecco come prenotarsi:

– LABORATORI E COLAZIONE GALATTICA: sono gratuiti ma a numero chiuso su prenotazione. Per prenotare recarsi alla “Casa del Turismo” – Via Aurelia 42 ‘Giardini Centrali’ – 17028 Spotorno (SV), oppure telefonare al numero 019.745379.

– EVENTI SERALI IN SALA PALACE: la prenotazione non è obbligatoria ma è comunque gradita per snellire le procedure di ingresso. Inviare una mail a info@teatroerbamatta.com oppure un messaggio WhatsApp al numero +39.347.2292495 indicando a quale evento siete interessati e quante persone partecipano.

Tutte le manifestazioni (colazioni galattiche ed eventi) sono gratuite.