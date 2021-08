Spotorno 2021, Franco Bonasera si ritira dalla corsa elettorale: "Così il centrodestra potrà correre unito" - IVG.it

Spotorno. Franco Bonasera si ritira dalla corsa elettorale per “permettere” al centrodestra di correre unito. Ad annunciarlo è lo stesso consigliere comunale spotornese.

“A pochi giorni dalla presentazione delle liste e visto la situazione ormai congelata di Spotorno nella quale ci si avviava inesorabilmente alla presentazione di tre liste, mi sono fermato a riflettere – afferma – Il risultato elettorale del 2016 diede questi risultati di lista: Fiorini 720 voti, Bonasera 634, Marcenaro (con Giancarlo Zunino in lista) 481, Riccobene 312. Partendo da questi numeri appare chiaro come l’unica possibilità per chiudere l’esperienza dell’amministrazione in carica fosse quella di avere una lista unitaria che possa avvicinarsi o superare i mille voti”.

“In uno degli ultimi incontri tra il mio gruppo e quello di Zunino ci venne proposto: Zunino sindaco, Bonasera vice sindaco, Riccobene assessore oltre a due donne in giunta una per parte. Questa soluzione escludeva Massimo Spiga, mio capogruppo, che da solo nel 2016 fu gratificato da 60 preferenze personali con esclusione a favore di Riccobene. Abbiamo rifiutato la proposta ed abbiamo formato la lista. Sapevo e sapevamo che in questo modo il sindaco uscente avrebbe rivinto le elezioni”.

“Allora ho pensato a Spotorno, al mio paese, l’ho messo al primo posto dei miei e dei nostri obiettivi ed ho deciso di formulare una nuova proposta all’altro gruppo sostenuto da Cambiamo una proposta che deve dare una svolta alla situazione stagnante: Franco Bonasera si ritira dalla corsa elettorale e si formalizza un accordo tra i gruppi presenti; Spotorno Che Vorrei non confluisce nella lista di Zunino ma si crea un nuovo gruppo dove la mia lista avrà la metà dei consiglieri candidati, avrà il vice sindaco che sarà Massimo Spiga ed avrà un assessore che sarà Cristina Scipioni. Una soluzione che da merito e valore al mio capogruppo ed a Cristina sempre con me dal 2011”.

Questa iniziativa è stata “subito bocciata dai miei che mi volevano in lista ed i messaggi anche molto toccanti in queste ore si ‘sono sprecati’. Sono stato però irremovibile nella decisione. Tramite il mio segretario provinciale senatore Paolo Ripamonti abbiamo contattato il segretario provinciale di Cambiamo Mauro Demichelis per formalizzare incontro ed accordo. La riunione si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri alla presenza oltre che degli interessati di Angelo Vaccarezza, consigliere regionale e responsabile regionale di Cambiamo, e di Mauro Demichelis. Entrambi mi hanno ringraziato per il gesto altruista e di grande responsabilità. Con questa soluzione anche a Spotorno vedremo il centro destra unito. Ora la risposta spetta a Zunino e Riccobene”.

“Non nascondo che, dopo 10 anni nei quali dall’opposizione ho lavorato per Spotorno e dopo due anni e mezzo durante i quali ho prestato le mie competenze e la mia determinazione per la Provincia di Savona, la decisione un po’ mi ha intristito ma perdere di nuovo non sarebbe stato giusto per i miei candidati e per gli spotornesi che meritano un paese che riparta e lasciare fuori dalla giunta il mio capogruppo non sarebbe stato onesto, preferisco fermarmi io”.