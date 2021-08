Spiagge, ammirare l'alba o il tramonto: pontile di Ceriale e lidi alassini tra le location più gettonate - IVG.it

Ponente. Le 8 spiagge più belle per ammirare il cielo all’alba o al tramonto. Così Spiagge.it, il portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti balneari, ha stilato un report da dove ammirare il sorgere e il calar del sole: da Capo d’Otranto, primo luogo in cui nasce l’alba, ai tramonti suggestivi del ponente ligure.

L’estate, con i suoi ritmi più lenti, le temperature più alte e le giornate che si allungano, è la stagione perfetta per dedicare un po’ di tempo alle bellezze naturali e ai panorami suggestivi che l’Italia offre all’alba e al tramonto, una tendenza, tra l’altro, sempre più ricercata dai turisti e dai visitatori dei lidi italiani, alla ricerca di emozioni speciali.

Tra i suggerimenti più in voga anche il ponente Ligure, tra borghi suggestivi e tramonti romantici…

Tra scogliere a picco sul mare e spiagge sabbiose, il ponente ligure regala tramonti suggestivi che tingono l’acqua e i pendii circostanti di mille colori: dal pontile di Ceriale, proteso verso il mare, fino ai lidi e ai punti panoramici di Alassio, una delle località balneari più romantiche d’Italia, le occasioni per ammirare un calar del sole da cartolina non mancano.

Il consiglio di Spiagge.it: “Baba Beach”, tra Alassio e Albenga, è una delle strutture balneari più suggestive della zona, grazie alla sua particolare location, in un tratto di litorale dominato da una speciale insenatura.

Le altre 7 destinazioni sono:

Costa dei Trabocchi: tra paesaggi caratteristici e colori suggestivi – Nel sud dell’Abruzzo, un luogo perfetto da cui ammirare l’alba è la Costa dei Trabocchi, un territorio suggestivo e punteggiato da alte strutture in legno che un tempo venivano utilizzate per pescare e oggi sono state trasformate in musei e ristoranti. La Costa dei Trabocchi, che comprende principalmente i comuni di San Vito Chietino, Torino di Sangro, Vasto e San Salvo, regala albe emozionanti, tra queste quella di Punta Aderci, a pochi chilometri a nord di Vasto, dove il sole spunta dietro al promontorio roccioso e al trabocco.

Il consiglio di Spiagge.it: Cavallino Azzurro, un’ampia spiaggia attrezzata che consente non solo di trascorrere piacevoli ore di relax, ma anche di raggiungere facilmente l’incantevole Costa dei Trabocchi e l’oasi Punta Aderci per godere di panorami mozzafiato.

Capo D’Otranto: il primo luogo in cui nasce l’alba – Anche la Puglia custodisce un luogo molto particolare e suggestivo da cui osservare il sorgere del sole: si tratta del Faro della Palascia, un promontorio roccioso a picco sul mare e location davvero speciale poiché è il punto più orientale di tutta Italia e il primo luogo della Penisola da dove ammirare l’alba. Da qui si scorgono in lontananza le montagne dell’Albania, al di là dell’Adriatico, mentre intorno si intravedono piccole calette di sabbia e ciottoli. Poco più a nord, infine, si giunge nella città di Otranto, ricca di spiagge bellissime: dalla Baia dei Turchi a La Castellana. Il consiglio di Spiagge.it: Lido Universo, circondato da dune e sabbia finissima, è una vera e propria chicca a misura di famiglia grazie alle sue cabine spaziose, ai lettini distanziati e ai punti ristoro che offrono piatti freschi e ricche fritture di pesce.

Riviera Ciclopica: tra leggende antiche e poemi omerici – La costa orientale della Sicilia è una delle zone più belle dell’isola da dove ammirare l’alba. Lungo il litorale, un luogo particolarmente suggestivo è la riviera dei Ciclopi di Aci Trezza, nel comune di Aci Castello, dalla quale è possibile osservare il mare infrangersi sugli scogli neri e tra i faraglioni, ossia le imponenti formazioni rocciose dei Ciclopi che si ergono di fronte alla costa. Un luogo magico e suggestivo dove si respira ancora l’atmosfera di miti antichi e poemi omerici. Il consiglio di Spiagge.it: Lido Odissea, che grazie alla gestione sostenibile del territorio ha ottenuto la Bandiera Blu nel 2019. Non distante da Santa Teresa di Riva, lo stabilimento balneare offre la possibilità di trascorrere un momento di relax sulla lunga spiaggia sabbiosa, godendo dei migliori comfort.

L’Isola del Giglio: luci calde e intense fino a tarda sera – Nell’arcipelago toscano, tra le principali zone dove è possibile osservare il tramonto, spiccano le spiagge dell’Isola del Giglio. In particolare Baia Campese, grazie alla sua posizione a ponente, permette di godere del sole fino a tarda sera rispetto ad altre zone d’Italia e di assistere a un tramonto suggestivo e ricco di colori che spaziano dall’arancio al viola fino al rosa intenso. Il tutto mentre in lontananza compaiono l’Isola di Montecristo e la vicina Corsica. Il consiglio di Spiagge.it: Bagno Shaddai, un accogliente stabilimento a gestione familiare che mette a disposizione degli ospiti una cucina da campo grazie alla quale vengono preparati merende per i più piccoli e, per gli adulti, ricchi aperitivi da gustare al tramonto.

Costiera Marchigiana: un tuffo di colori nell’Adriatico – Nel cuore delle Marche, la Riviera del Conero, la costa adriatica rocciosa che dal porto di Numana giunge fino a quello di Ancona, è una delle migliori zone marittime per osservare il calar del sole. Proprio nel capoluogo marchigiano, inoltre, è possibile godere di una suggestiva visione del tramonto, perché si tratta dell’unica città della riviera adriatica da cui, grazie alla sua particolare posizione a gomito sulle acque dell’Adriatico, si può scorgere il sole tuffarsi direttamente nel mare.

Il consiglio di Spiagge.it: Balneare Da Marco, di fronte al Parco Regionale Naturale del Conero, che grazie alla sua ottima posizione, è diviso tra il verde dei boschi e l’azzurro del mare limpido su cui si affaccia.

Costiera Amalfitana: tra sfumature calde e giochi di colore – Sulla costiera amalfitana, affacciata verso ovest, ogni luogo è adatto per ammirare il tramonto. Tra le località più suggestive c’è Positano, che, con le sue case pastello e la coloratissima cupola della Chiesa di Santa Maria Assunta, ha particolarità di tingersi ogni giorno di sfumature diverse, passando dal rosso fuoco fino al rosa e al viola — quando il cielo si popola di nuvole — creando suggestivi e insoliti giochi di colore. Il consiglio di Spiagge.it: Lido l’Incanto, che oltre ai lettini e agli ombrelloni mette a disposizione degli ospiti anche un ristorante che propone piatti locali e dal quale ammirare il tramonto.