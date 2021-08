Savona, spettacolo di danza "Serata romantica" vittima del green pass. Annullato: “Troppe disdette” - IVG.it

Savona. L’obbligo del green pass fa fioccare le rinunce ad assistere a uno spettacolo di danza programmato da tempo e così l’evento viene annullato. E’ successo a Savona all’associazione Grecale che si è vista costretta ad annullare la “Serata romantica” prevista per sabato 7 agosto al Priamar di Savona.

“La causa – annuncia Loredana Furno, direttrice artistica del festival ‘Danza alla Fortezza del Priamar’, rassegna giunta oggi alla sua alla sua XV edizione – è dell’entrata in vigore dal 6 agosto 2021 del nuovo DCPM che prevede restrizioni personali all’accesso agli spettacoli per chi non sia in possesso di Green Pass”.

“Abbiamo dovuto registrare numerose disdette alle prenotazioni già effettuate e il numero elevato di rinunce purtroppo non ci permette di garantire un pubblico (già ridotto del 50 per cento della capienza a causa del distanziamento), adeguato a uno spettacolo di livello internazionale come quello della compagnia Balletto del Sud diretto da Fredy Franzutti” commenta Furno.

“Nella speranza di poter ospitare lo spettacolo nel 2022, alla prossima edizione del Festival, ci scusiamo con gli spettatori” conclude la direttrice artistica.