Speranza, Andora, Millesimo e Carlin's Boys: in Prima Categoria impazzano le news di calciomercato - IVG.it

Savona e dintorni. Diventa ormai difficile anche geograficamente tracciare una mappa della rovente estate di calciomercato ancora in corso. Se in Serie A infatti molti giocatori di prestigio stanno salutando per recarsi altrove altrettanto non sta avvenendo nei campionati dilettantistici; ogni giorno risulta quindi utile per scoprire qualcosa in più sulle rose delle formazioni che verranno, squadre pronte a tutto per riuscire a raggiungere i propri obiettivi stagionali.

C’è davvero tanta voglia dunque di calcio locale in tutta la nostra provincia e non solo, un sentimento sottolineato per esempio dal comunicato odierno diramato dallo Speranza. Successivamente all’aver reso noto lo staff tecnico che coadiuverà il tecnico Davide Girgenti (qui l’articolo pubblicato sul tema, ndr) i rossoverdi hanno infatti ufficializzato diverse conferme, un’ottima maniera per lanciare i primi segnali alle rivali stagionali.

È così che l’allenatore dello Speranza potrà contare ancora sulle prestazioni sportive di Gianluca Palmiere (difensore classe 1998), Mattia Intili (attaccante classe 2001), Marco Sciutto (difensore classe 2002) e di Nicola Orsolini (difensore classe 1998).

Inoltre i rossoverdi hanno annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Vado per il rinnovo del prestito del difensore classe 2001 Carlo Cirillo, già giocatore esperto per la categoria nonostante la giovane età. Sempre di proprietà dei gialloblù e sempre difensore classe 2001 è anche Alessio Testoni, nuovo volto della retroguardia del Millesimo pronto adesso a misurarsi con un campionato stimolante per mettere in mostra le proprie qualità.

Dalla provincia di Savona è in seguito necessario spostarsi ad Andora per scoprire il colpo di mercato piazzato dagli scatenati biancoblù di mister Delfino. Dopo una serie di arrivi e conferme di assoluto prestigio è infatti stata comunicata la notizia della prosecuzione del rapporto tra Davide Michero e la società andorese. Obiettivi chiari dunque per l’allenatore, il traguardo da raggiungere sarà quello di sorprendere andando alla ricerca della promozione.

Infine sempre restando nel Girone A di Prima Categoria non possono mancare le news diramate dalla Carlin’s Boys. Successivamente alla promozione ottenuta due anni fa i nerazzurri saranno adesso chiamati a confermarsi. Nel frattempo spazio appunto alla costruzione della rosa e alla programmazione, questo con Pasquale Berrica che sarà il nuovo tecnico dei sanremesi. Per quanto riguarda i giocatori invece i ritorni di Walter Orlando e Alessandro Palladino non fanno altro se non confermare le indiscrezioni: quest’anno il campionato di Prima Categoria sarà tutto da vivere.