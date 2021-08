Sorpresa con arnesi da scasso, denaro e altri oggetti rubati: arrestata per furto in abitazione - IVG.it

Savona. Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Savona hanno arrestato in flagranza di reato la 22enne S.M., già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto in abitazione.

Nei mesi estivi, anche in considerazione del considerevole afflusso turistico della zona, sono stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Savona nei vari comuni della zona.

Nell’ambito di uno specifico servizio predisposto per contrastare il fenomeno dei furti in appartamento, dopo essere stati allertati da alcuni residenti nella zona i militari sono intervenuti in via Nizza. Qui hanno fermato S.M., sorpresa in possesso di arnesi da scasso, denaro contante e oggetti vari di cui non sapeva giustificare la provenienza.

Le indagini hanno permesso di stabilire che il materiale recuperato era stato appena rubato in due abitazioni poco distanti. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

L’arrestata verrà giudicato con rito direttissimo.