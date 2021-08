Soccer Borghetto, mister Brignoli gongola grazie ad Auteri e Carparelli ma tiene i piedi per terra: "Siamo una neopromossa" - IVG.it

Prove generali in vista delle partite ufficiali superate a pieni voti per il Soccer Borghetto. La squadra di Davide Brignoli ha superato per 2 a 0 il Quiliano&Valleggia e ha battuto il Legino grazie a una doppietta di Auteri. Risultati conditi da prestazioni importanti, visto che i ponentini hanno in entrambi i match tenuto il pallino del gioco per larghi tratti.

Davide Brignoli commenta così il torneo “Fanfoni”: “Buone indicazioni. Tanti ragazzi delle nostre zone lavorano, quindi è difficile in questa fase. I ragazzi hanno fatto bene mettendo molto impegno, che è quello che chiedo a loro. Visto il lungo stop, abbiamo cambiato qualcosa riguardo alla preparazione: abbiamo iniziato un po’ prima svolgendo una fase di riatletizzazione, siamo in linea per arrivare al campionato al massimo delle forze”.

Il Soccer Borghetto si appresta a iniziare il campionato di Promozione forte di un attacco che può contare su un evergreen come Carparelli e su un giocatore come Auteri che già ieri ha dimostrato di essere in gran forma: “Fisseremo gli obiettivi strada facendo. Siamo una neopromossa perché l’anno scorso non si è giocato. Carparelli è un esempio per tutti: il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andarsene. Auteri ha capacità che forse neanche lui sa di avere. Con questi ragazzi c’è poco da fare: hanno grandi capacità di apprendimento e madre natura ha donato loro qualcosa che tanti non hanno”.

La cronaca del Memorial “Fanfoni” QUI