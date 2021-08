Smonta l'armadio della videosorveglianza mentre le telecamere lo riprendono: ladro incastrato dalle registrazioni - IVG.it

Calice Ligure. E’ stato identificato dai carabinieri di Finale Ligure grazie alle immagini catturate dall’impianto di videosorveglianza l’ignoto che, qualche settimana fa, aveva rubato alcune componenti proprio dell’impianto di videosorveglianza comunale di Calice Ligure.

A ricostruire l’episodio è il sindaco della cittadina, Alessandro Comi: “Qualche settimana fa era stato asportato il contenuto di uno degli armadi componenti il nostro sistema di videosorveglianza – spiega – All’interno, come potete immaginare, si trova quanto necessario per la trasmissione da remoto delle immagini registrate dalle telecamere. L’allarme installato in tali armadi aveva segnalato l’apertura dello sportello ed immediatamente era stato verificato l’accaduto purtroppo constatando l’avvenuta asportazione dell’impianto in esso contenuto”.

Il sindaco aveva ovviamente sporto regolare denuncia ed i carabinieri avevano avuto accesso alle immagini registrate, acquisendo poi quelle per le necessarie indagini: “Presso l’ufficio della Polizia locale del nostro Comune i filmati sono stati esaminati e salvati per le necessarie verifiche successive che hanno portato a buon fine. Gli stessi Carabinieri, nella persona del comandante della stazione di Finale Ligure luogotenente Angelo Zucca, mi hanno comunicato giusto pochi giorni fa di avere concluso le indagini identificando il responsabile del gesto e di avere recuperato contestualmente quanto asportato. Ad Angelo ed il reparto al suo comando i miei personali ringraziamenti per l’operato e per il tempestivo intervento”.

Il primo cittadino rivolge un “avviso ai naviganti” e afferma: “Le immagini riprese dalle telecamere non sono all’interno degli armadi ma vengono trasmesse ed archiviate, naturalmente rispettando i tempi e le normative vigenti, in altro luogo. In questo caso infatti l’autore del furto è stato ripreso fino all’ultimo dal sistema e le immagini hanno permesso in pochissimo tempo la sua identificazione. Lo dico per coloro che pensino che il sistema di videosorveglianza funzioni ancora a videoregistratori e cassette Vhs”.