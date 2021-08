Simona Saccone lascia FdI e si candida nella lista civica "Toti per Savona" - IVG.it

Savona. Simona Saccone Tinelli, responsabile welfare di Ugl nonché responsabile ligure del dipartimento equità sociale e disabilità di FdI, lascia il partito di Giorgia Meloni.

“E’ un passo che ho ponderato molto – afferma Simona Saccone – i miei valori non sono mutati. Ho fatto un percorso maturando un bagaglio esperenziale rilevante, sia a livello politico, sia soprattutto personale, grazie ai miei precedenti colleghi di partito ai quali rivolgo i migliori auguri e ringraziamenti”.

“La decisione di entrare nella lista civica ‘Toti per Savona’ affonda gli antefatti nella lunga amicizia che mi lega ad Angelo Vaccarezza e che travalica ragioni politiche. Poter incidere col proprio impegno per me è una priorità e non c’è nulla di meglio che farlo supportata da un legame di franca amicizia.”

Secondo Simona Saccone Tinelli “su Savona c’è molto da fare, tanti i progetti rimasti in sospeso. Sarò lieta di contribuire, nel mio piccolo, con l’impegno e l’entusiasmo che ho sempre profuso, consapevole della capacità di sintesi e di far squadra che hanno sia il nostro governatore Toti, sia l’amico, consigliere regionale Angelo Vaccarezza che ringrazio di cuore per l’opportunità. Il nostro candidato sindaco Angelo Schirru ha già dimostrato di avere un approccio pragmatico e di buonsenso, crede nel lavoro di gruppo ed ha l’umiltà di chi vuole far bene il proprio lavoro: penso non ci siano presupposti migliori” conclude Simona Saccone Tinelli.