Sicurezza stradale, a Carcare controlli della polizia locale: 35 veicoli sanzionati per divieto di sorpasso - IVG.it

Carcare. Proseguono a Carcare, i controlli della polizia locale, per la sicurezza della circolazione e il rispetto delle norme di comportamento stabilite dal codice della strada. Le zone monitorate dagli agenti, riguardano in particolare Via Nazionale zona Vispa e Via Nizzareto.

Sono stati sanzionati 35 veicoli per violazione del divieto di sorpasso, 10 per il sorpasso con superamento della striscia longitudinale continua. Durante i controlli sono stati fermati e sanzionati inoltre, 5 automobilisti che lampeggiavano ad altri veicoli per segnalare la presenza del posto di controllo della Polizia Locale, inconsapevoli della presenza di una seconda pattuglia.

Commenta il Comandante Luca Pignone “ Via Nazionale non è una pista, i veicoli sfrecciano a forte velocità azzardando sorpassi, in centro abitato. Dopo numerose segnalazioni dei residenti, abbiamo attivato all’inizio dell’estate una serie di controlli mirati, per garantire la sicurezza stradale e contestare le violazioni al codice della strada che comportano il rischio di gravi incidenti. In via promozionale un’azienda specializzata nelle misurazione della velocità ha eseguito rilievi tramite radar in Via Nazionale in prossimità del cimitero comunale e in Via Nizzareto e dopo una settimana di rilevazioni, la media è risultata in entrambe le strade superiore ai 60 km/h con punte di 120 km/h.”