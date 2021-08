Si tuffano in mare ma non riescono più a ritornare a riva: soccorsi dai vigili del fuoco alla Caprazoppa a Finale - IVG.it

Finale Ligure. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Finale Ligure sono intervenuti nella zona della Caprazoppa per soccorrere due bagnanti tedeschi che, dopo essersi tuffati in mare, non sono stati più in grado di riguadagnare la terraferma.

A causa della forte corrente, i due nuotatori non sono più riusciti a tornare a terra, quindi si sono “aggrappati” agli scogli e da lì hanno chiesto aiuto.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal porto di Capo San Donato e l’altra che ha operato a terra.

Gli operatori sono riusciti a trarre in salvo i due bagnanti, che fortunatamente non hanno riportato ferite o altri traumi.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale finalese.