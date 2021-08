Shopping, concerti, concorsi di moda e bellezza, street food: un'eccitante domenica di eventi in provincia - IVG.it

“La domenica vien dopo sei giorni ed è per questo che la chiamano festa”, proferì lo scrittore emiliano Silvio D’Arzo, all’anagrafe Ezio Comparoni. Un aforisma del genere può sembrar esprimere un concetto scontato, in realtà è un’iniezione di fiducia nella piacevolezza e nella “spassosità” della consueta giornata di riposo del calendario. Confidiamo che anche la terza domenica di questo agosto ci farà “eccitare” con gli innumerevoli eventi in provincia: dalle compere a pochi passi dal mare alle sonorità d’autore, dal glamour alla buona tavola.

Il mercato di qualità dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi e le sue boutique a cielo aperto tornano a grandissima richiesta ad Albissola Marina. “In scena” lo spettacolo del Made in Italy artigianale: pelletteria di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti d’arte fiorentina e tanta qualità garantita. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle.

Il cantautore Zibba si esibirà nella “sua” Varazze nel “Concerto Arancione”, dal titolo della prima parte del suo nuovo progetto musicale. Un concept dal titolo “Amore, morte e distrazioni” in cui arte e musica si fondono insieme. “Ep Arancione” è il primo dei tre: cinque canzoni per l’extended play più ritmato e apparentemente spensierato del trittico. Interamente prodotto da Zibba si compone di cinque brani in cui l’artista mette in primo piano suoni soul e atmosfere calde che fanno da vestito a testi intimi e profondi.

Borghetto Santo Spirito ospita la finale nazionale del concorso di bellezza maschile “Il + Bello d’Italia”. Sarà una serata di moda, fascino e intrattenimento: sin dal 1979 la manifestazione ha permesso a tanti dei vincitori di fare carriera nel mondo dello spettacolo, come Gabriel Garko, Ettore Bassi, Giorgio Mastrota o Beppe Convertini. “Da anni ci battiamo per portare allegria e spensieratezza nella nostra cittadina: ripartire non è semplice ma siamo sicuri che un po’ di positività aiuta”, commenta il presidente dell’Associazione Vivi Borghetto Massimo Muriella.

Ad Albenga si svolgerà la settima edizione del Fashion Party. La novità sarà il concorso Mr & Miss Fitness, in cui uomini e donne amanti dello sport sfileranno davanti ad una giuria formata da nomi noti del settore del body building, quali Giuseppe Brancaccio e Diletta Camagna. Non mancherà l’intramontabile concorso Miss Pin Up con tante ragazze che si contenderanno la fascia della più famosa icona americana. Dopo la consegna delle fasce di Miss Fitness, Mr Fitness e Mr e Miss Fashion e la proclamazione di Miss Pin Up la serata continuerà con la musica di Paolo Bianco.

Andora si immergerà in centinaia di proposte gastronomiche provenienti da ogni parte d’Italia grazie alla quarta edizione di “Street Food Time”, il festival itinerante del gusto: un assoluto piacere con pietanze che spazieranno dalla carne al pesce, dal dolce al salato, il tutto accompagnato da decine di birre artigianali. Tra le offerte culinarie hamburger di chianina, cuoppo di pesce, cuoppo di terra e baccalà portoghese, saccoccia romana, pinse, burger di Fassona.