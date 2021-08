Serie D ed Eccellenza, voglia di ripartire: venerdì 13 spazio a Pietra Ligure-Imperia - IVG.it

Pietra Ligure. C’è un’enorme voglia di calcio nell’aria. Terminate le trionfali Olimpiadi giapponesi, per lo sport nostrano si profila adesso la ripresa delle attività calcistiche nazionali e regionali.

Prosegue dunque la preparazione delle varie formazioni, questo con una novità relativa al precampionato dell’Imperia. Da ieri la squadra nerazzurra si sta allenando temporaneamente allo stadio Nino Ciccione, impianto dove è andata in scena nella giornata di ieri una prima partitella “in famiglia”.

A proposito di amichevoli, la prima uscita ufficiale dei ragazzi di mister Paolo Cortellini sarà venerdì 13 agosto alle ore 20.30 al De Vincenzi di Pietra Ligure. Giglio e compagni affronteranno i padroni di casa del Pietra Ligure, squadra militante nel campionato di Eccellenza allenata da Mario Pisano.

Per Cortellini l’occasione sarà buona per vedere i suoi all’opera e per raccogliere i frutti delle prime due settimane di lavoro atletico e con tanto pallone. Sfida di prestigio invece per i biancocelesti, pronti a tentare di sgambettare i più quotati ospiti.