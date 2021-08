Serie C femminile, blocco di conferme per l'Albisola Pallavolo - IVG.it

Prima di passare all’annuncio dei nuovi innesti, la società Albisola Pallavolo – Planet Volley ha comunicato otto conferme nella rosa che prenderà parte al prossimo torneo di Serie C femminile. Soddisfatto il coach Francesco Valle, che potrà dunque impostare il proprio lavoro all’insegna della continuità. L’allenatore ha tracciato un breve profilo di tutte le atlete in questione. Ecco qui di seguito l’elenco completo ruolo per ruolo:

LIBERI

Clara Mij: “Determinata e con una grande voglia di allenarsi e mettersi continuamente alla prova alzando l’asticella”

Elisa Traman: “Non molla un centimetro in nulla dal bagherone al sei contro sei”

SCHIACCIATRICI

Giorgia Botta: “Una 2003 con un’esperienza da “grande”, sia indoor e che nel beach volley, non si accontenta mai. Ha un grande senso di attaccamento alla società e alla squadra, un vero e proprio leader”

Giulia Brunasso: “Alla costante ricerca del perfezionamento della tecnica, quest’anno inizierà la preparazione alla pari con la squadra, ci farà divertire”

CENTRALI

Alessia Trombetta: “Al secondo anno con noi, punto di riferimento per le giovani in campo e fuori”

Sofia Gatto: “Alla quarta stagione con noi, ha grande motivazione nell’affrontare gli allenamenti, è la best scorer a muro della squadra della passata stagione”

OPPOSTI

Rebecca Manitto: “Ha solo 21 anni ma è ormai una veterana, si mette sempre al servizio della squadra, dopo un anno da schiacciatore ritorna nel ruolo che le è più congeniale, capitano in tutto e per tutto”

PALLEGGI

Elisa Valdora: “Secondo anno in serie C, lo scorso anno era reduce da un brutto infortunio, ha guidato l’ under 18 fino alla finale territoriale e ha fatto vedere grandi cose in serieC. Calma, riflessiva e ordinata, Il 2021-22 sarà la stagione della sua conferma nella pallavolo dei grandi”.

Le iniziative per il settore giovanile

La società si sta muovendo anche lato settore giovanile. Domani e mercoledì 25 sono in programma due open day dedicati alle leve dal 2009 in su. I bambini e le bambine interessati potranno conoscere i tecnici della società e avvicinarsi al mondo della pallavolo. Domani l’appuntamento è al Palabesio di Albisola Superiore delle ore 17,30 alle ore 20. Mercoledì il club sarà di scena a Savona a Savona: location dell’evento, il palazzetto di via delle Trincee. L’orario sarà il medesimo.