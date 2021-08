Seconda Categoria: Murialdo più sì che no, Calizzano in bilico - IVG.it

Come ormai consuetudine, per conoscere la conformazione del campionato di Seconda Categoria bisogna aspettare. Quanto non si sa, per molti spesso troppo. Nonostante ciò, la nostra provincia può contare su un numero discreto di squadre, alle quali sommare le formazioni “B”.

Campagne acquisti abbastanza pimpanti e nuove realtà, come ad esempio il White Rabbit United di Vado Ligure, preannunciano un torneo interessante. Come al solito, qualcuno finirà nel girone con le imperiesi dato che la provincia a noi adiacente non ha quasi mai un numero sufficiente per fare un girone a sé.

Murialdo e Calizzano sono le tre società che sembrano essere più in bilico. Il Murialdo ha perso l’allenatore Andrea Alloisio. Al momento i valligiani non hanno una rosa completa, ma la dirigenza si è detta determinata a iscriversi alla prossima Seconda Categoria. Dovrebbero a breve annunciare il nuovo tecnico e stanno lavorando in sinergia con altre realtà per completare l’organico.

Più difficile, invece, la possibilità di rivedere il Calizzano ai nastri di partenza. Da Murialdo, è stata smentita categoricamente la voce riferita alla possibile fusione tra i due sodalizi. La società giallorossa, sempre attiva sulla pagina Facebook societaria attraverso la quale teneva aggiornati i fan sulle vicissitudini della prima squadra, è de facto silente da tutta l’estate. L’ultimo post è relativo a un’assemblea dei soci convocata per il 4 agosto ma rinviata a data da destinarsi. Al tempo dei social, anche questi son indizi da non sottovalutare.