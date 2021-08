Seconda Categoria, il Cisano si prepara alla nuova stagione con un pokerissimo di nuovi acquisti - IVG.it

Cisano sul Neva. Un club nato recentemente ma con un’immensa voglia di stupire. Si potrebbe definire senza ombra di dubbio in questa maniera il progetto Cisano, nuovo sodalizio ingauno che si presenterà ai nastri di partenza del campionato targato 2021/2022 di Seconda Categoria.

Dopo l’annuncio dell’approdo della coppia Sportelli-Pellegrino sulla panchina degli albenganesi è dunque stata la volta dei primi acquisti, il tutto con l’obiettivo di creare una squadra competitiva e pronta ad affrontare il prossimo campionato. Rientrano sicuramente in quest’ottica anche le due note diffuse dalla società negli ultimi giorni, comunicati che hanno svelato l’arrivo di Andrea Ghirardo (attaccante classe ’94), Andrea Mantero (difensore classe ’95), Lucas Muniz, Giacomo Sportelli e Mattia Vescovi.

Sarà quindi un Cisano a tinte giallorosse (sponda San Filippo Neri) quello a diposizione dei tecnici Sportelli e Pellegrino, allenatori volenterosi di proseguire il rapporto appunto con Ghirardo e Mantero, giocatori a loro disposizione in occasione delle ultime tre stagioni che non hanno esitato a seguirli in questa nuova avventura. Sguardo rivolto al futuro invece relativo ai successivi tre nomi, questo con la volontà di dare spazio alle giovani promesse locali. In questo caso si parla ovviamente dell’approdo degli under Lucas Muniz (attaccante classe 2001), Giacomo Sportelli e Mattia Vescovi (centrocampista ed esterno difensivo entrambi classe 2002).

In attesa di scoprire le prossime mosse prosegue dunque la costruzione della rosa in casa Cisano: la nuova realtà ingauna è pronta ad iniziare a scrivere la propria storia.