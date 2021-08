Seconda Categoria, Borgio Verezzi: sipario alzato sulla dirigenza in casa rossoblù - IVG.it

Borgio Verezzi. La scoperta del vertice della piramide. Si potrebbe definire simbolicamente in questa maniera la scelta comunicativa promossa dal Borgio Verezzi, società militante in Seconda Categoria che anche quest’anno sarà ai nastri di partenza con l’obiettivo di ben figurare.

Oltre al campo però, come noto, risulta importante anche la trasparenza nei confronti dei tifosi, una tecnica questa adottata proprio dai rossoblù che, nella giornata di ieri, hanno reso noto il proprio staff dirigenziale.

Ancora una volta sarà Gianni Vignaroli a ricoprire il ruolo di presidente del Borgio, questo con Fabrizio Turinetti e Mirko Cresci impegnati rispettivamente nel ruolo di direttore generale e direttore sportivo. Il responsabile del settore giovanile sarà invece Fabio Vignaroli, mentre Arianna Canepa ed Elena Orlandini saranno le due team manager. Maria Grazia Campana invece gestirà la segreteria del club.

In attesa di nuovi annunci prosegue dunque la preparazione in vista della nuova stagione da parte del Borgio Verezzi, squadra che domani si ritroverà agli ordini di mister Cordiale per imbastire l’annata che verrà.