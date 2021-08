Sdraio rovesciate e tendopoli alle Fornaci, la denuncia dei bagni Umberto: "Impossibile fare impresa così" - IVG.it

Savona. Sdraio rovesciate, ombrelloni in parte estratti dalla sabbia e tendopoli in zona: a denunciare “l’ennesimo atto vandalico e la situazione di degrado” nelle vicinanze è il titolare dello stabilimento balneare Umberto.

Questa mattina, secondo quando dichiarato, il bagnino ha trovato sulla spiaggia una situazione in cui molte delle apparecchiature dedicate ai clienti sono state vandalizzate, mettendo l’area esterna dello stabilimento a soqquadro.

A essere segnalata anche la presenza nei giorni scorsi di uno “stato di assoluto degrado in zona (in via Nizza, ndr). “L’auspicio é quello di poter contare su un presidio più efficace del territorio perché in queste condizioni fare impresa risulta pressoché impossibile” conclude il titolare dello stabilimento balneare savonese.