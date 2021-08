Scusi dottor Schirru, ma come si colloca? - IVG.it

Scusi dottore.Schirru ma come si colloca?

Il dott.Schirru avrà sicuramente letto le dichiarazioni del suo ex collega (Schirru è in pensione) e candidato per la medesima coalizione a sindaco di Milano: Bernardo.

Egli pensa le medesime cose ovvero che tra chi scelse la libertà e la democrazia e chi si alleo’ con Hitler e i costruttori dei campi di sterminio non.ci sono differenze?

Ella va in giro con Vaccarezza, che ha esaltato Almirante recentemente ma cosa pensa del bando di condanna a morte firmato proprio dal fascista Almirante, che non rinnego’ mai la sua adesione alla Repubblica Sociale?

Ci spieghi poi se sa che Savona è città medaglia d’oro della Lotta di Liberazione e come pensa di sostenerla nel valore e nell’affermazione dei valori fondanti della democrazia, che a Savona furono pronunciati nella prigionia di Mazzini e trovarono una concreta formulazione nella Costituzione della gloriosa Repubblica Romana del 1849?

Danilo Bruno