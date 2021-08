Scuole superiori, piano interventi di manutenzione: nuovi spazi e sicurezza degli studenti - IVG.it

Provincia. L’edilizia scolastica, insieme alle strade, sono i principali comparti che impegnano le risorse dell’amministrazione provinciale di Savona. Oltre alle spese correnti aiutano la funzione i finanziamenti statali: “Soprattutto in periodo di Covid il nostro Ente, grazie ai suoi funzionari, ha dato una risposta concreta al mondo della scuola” afferma Francesco Bonasera vice presidente della Provincia di Savona con delega all’edilizia scolastica.

Sono stati infatti realizzati una serie interventi finalizzati oltre che alla creazione di nuovi spazi, alla sicurezza degli studenti delle scuole superiori.

Nel dettaglio:

Plesso scolastico di via Manzoni – via Aonzo sede della sezione artistico del Liceo Statale Chiabrera-Martini di Savona: lavori di spostamento della biblioteca nei locali della Banda Forzano, concessi tramite convenzione dal Comune di Savona, per un importo di € 68.570;

Plesso scolastico di via Caboto sede della sezione Classico del Liceo Chiabrera-Martini di Savona: realizzazione impianto di evacuazione sonoro € 62.380;

Liceo “O. Grassi” di Savona: realizzazione impianto di evacuazione sonoro € 50.000 lavori in fase di ultimazione;

Plesso via Manzoni-via Aonzo di Savona: adeguamento alle norme di prevenzione incendi € 236.000;

Plesso scolastico di via Alla Rocca di Savona sede dell’Istituto “Ferraris – Pancaldo”: lavori di adeguamento degli impianti di messa a terra € 22.427;

Istituto Secondario Superiore Falcone di Loano: completamento dei lavori di recupero di tutto l’ultimo piano con la creazione di nuove aule per un importo pari ad € 100.000; acquisto e posa in opera di pareti mobili dell’aula magna con la possibilità di creazione di due nuove aule per una spesa di € 31.000;

Liceo Calasanzio di Carcare: adeguamento alla normativa antincendio scala B € 55.275; risanamento volte € 200.000; rinnovo affitto per aule nella creata succursale.

Altri interventi strutturali per rinforzo solai: istituto secondario superiore “Boselli-Alberti” € 146.329; Liceo “Chiabrera-Martini” € 354.670; istituto secondario superiore di Finale Ligure sede della sezione Alberghiero € 290.000 per rifacimento della copertura ed € 194.834 per il rifacimento delle facciate.

“Abbiamo inoltre affidato incarichi per effettuare indagini diagnostiche per la verifica delle condizioni dei solai e dei controsoffitti in cinque istituti per un importo complessivo di € 49.410. E abbiamo in corso anche altri e numerosi interventi sia di progettazione che di realizzazione di interventi strutturali antisismici” conclude Bonasera.