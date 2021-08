Andora/Finale Ligure. A seguito delle operazioni che si sono svolte il 25 agosto 2021, sono stati attribuiti ai Dirigenti Scolastici neo-assunti per l’anno scolastico 2021/22 gli incarichi nelle scuole.

In provincia di Savona i posti sono stati assegnati a Luca Mazzara a Finale Ligure e Michele Formica a ad Andora-Laigueglia.

Altri 11 sono stati assegnati in provincia di Genova, due in provincia di Imperia e due in provincia di La Spezia.