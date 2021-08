Scout di Pietra soccorsi sui monti del cuneese, De Vincenzi e Scrivano: "Grazie al sindaco di Crissolo per aver accolto i nostri ragazzi" - IVG.it

Pietra Ligure. “Ci teniamo tantissimo a ringraziare di cuore il sindaco di Crissolo Fabrizio Re per la straordinaria e non scontata accoglienza con cui, martedì pomeriggio, si è preso cura degli scout del gruppo di Pietra Ligure, al termine di una brutta avventura che li ha visti intrappolati su un sentiero impervio dei monti del cuneese, in mezzo al maltempo giunto improvviso”. Lo affermano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il presidente degli albergatori pietresi nonchè padre di due dei ragazzi del gruppo Carlo Scrivano, ai quali si unisce il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

“I ragazzi, che stanno tutti bene grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco di Cuneo, Pinerolo, Barge e Luserna San Giovanni, del personale del 118 e dei tecnici del soccorso alpino che con perizia e bravura li hanno trovati, recuperati e trasportati con gli elicotteri a Pian del Re e all’aeroporto di Torino Caselle e a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, si sono sentiti letteralmente abbracciati e rincuorati dal primo cittadino di Crissolo che si è attivato immediatamente offrendo loro tutto l’aiuto possibile, ospitandoli nella sala polivalente del paese, rifocillandoli, preoccupandosi che stessero bene e anche recuperando i ragazzi portati all’aeroporto di Caselle”.

“Ecco, anche noi, molto semplicemente, vorremmo ricambiare questa accoglienza e ospitare a Pietra Ligure, per un fine settimana a sua scelta, il sindaco e la sua famiglia, per ringraziarlo di persona. Una brutta avventura finita bene grazie alla tempestività della macchina dei soccorsi e al senso di responsabilità e alla maturità di tutti.”, concludono De Vincenzi, Scrivano e Oddo.