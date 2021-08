Scontro tra una moto e un furgoncino tra Pietra e Borgio, due feriti - IVG.it

Pietra Ligure. Sono state trasportate in codice giallo al Santa Corona le due persone che, questa mattina, sono state coinvolte in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Secondo quanto accertato, intorno alle 7.10 una moto ed un furgoncino si sarebbero scontrati.

Sul posto sono subito intervenute un’ambulanza della croce bianca di Borgio Verezzi, una della pubblica assistenza di Pietra Soccorso ed i vigili del fuoco con la polizia locale.

L’incidente ha creato alcuni disagi alla viabilità della zona.