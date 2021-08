Impatto tra moto e scooter sulla provinciale di Toirano, due feriti: uno è grave - IVG.it

Toirano. E’ ancora in fase di completo accertamento la dinamica e le cause dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la provinciale per Toirano, in località Carpe.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.00, si è verificato l’impatto tra due mezzi coinvolti nel sinistro, una moto e uno scooter: da una prima ricostruzione pare che il giovane conducente del motociclo si sia fermato nel tratto di carreggiata, quando stava arrivando a velocità sostenuta un altro ragazzo in sella alla sua moto, tra il piazzale dell’ex discoteca “Domina” e le curve del collegamento viario.

Entrambi sono rimasti feriti, il conducente della moto è più grave con una frattura della gamba e altre ferite sul resto del corpo: è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Il guidatore dello scooter, invece, è meno grave, anche lui sarà trasferito presso il nosocomio pietrese.

Sul posto hanno operato nelle azioni di soccorso due ambulanze della Croce Rossa di Loano e di Pietra Soccorso, oltre all’automedica del 118.

La viabilità è rimasta bloccata a seguito dell’incidente per consentire le prime cure dei sanitari e i primi accertamenti sul violento impatto.

Stando ad alcune testimonianze raccolte subito dopo l’accaduto, spesso quel tratto di strada provinciale è soggetto al transito e a giri sostenuti in moto e scooter condotti da minori e giovani, in una sora di mini raduni di gruppo. E oggi l’impatto tra due mezzi e due feriti.