Scomparsa del sindaco Di Capua, politica in lutto: "Perdiamo un valido e appassionato amministratore" - IVG.it

Liguria. Sgomento e dolore. Queste sono le parole che ricorrono più frequentemente nella valanga di messaggi di cordoglio e commozione per l’improvvisa scomparsa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua, morto a 52 anni per un malore nella propria abitazione.

MORTO IL SINDACO DI CHIAVARI MARCO DI CAPUA

I messaggi di raccoglimento e vicinanza con la famiglia arrivano da tutto l’arco istituzionale nazionale e locale, ma ad essere in lutto è soprattutto la comunità genovese: “La scomparsa improvvisa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua mi lascia sgomento. In questi anni, soprattutto come sindaco della città metropolitana, ne ho apprezzato la sua collaborazione e disponibilità. Era evidente la dedizione per la sua città e per l’intera area metropolitana di Genova. La politica ligure perde un valido amministratore”, scrive il sindaco di Genova e di Città Metropolitana Marco Bucci sul suo profilo Facebook.

“Sconcerto e profondo dolore” anche per il sindaco di Lavagna Alberto Mangiante, che ha dato la notizia durante la seduta del consiglio comunale in corso. Cordoglio anche da parte del presidente di Regione Liguria e la Giunta: “Con lui se ne va un sindaco giovane – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, ma che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino esperto e capace. Lo abbiamo seguito nella sua avventura da sindaco di Chiavari e lo ricorderemo sempre per l’ottimo lavoro svolto”.

“Avendolo conosciuto personalmente esprimo il mio grande dispiacere e profondo cordoglio per la famiglia e la cittadinanza che perde un valido e appassionato amministratore” dice l’ex procuratore capo Franco Cozzi che a lungo fu proprio capo della procura a Chiavari.

Dal Senato arriva anche il messaggio di Matteo Salvini: “Prima di essere un bravo sindaco innamorato della sua Chiavari, era una bella persona: una preghiera per Marco Di Capua, un abbraccio ai suoi familiari e amici, un pensiero alla sua comunità”.

“La scomparsa improvvisa di Marco Di Capua, sindaco di Chiavari, rappresenta una grave perdita per l’intera collettività – scrive Edoardo Rixi, deputato e coordinatore Lega per la Liguria – Una persona stimata, sempre in prima fila per il suo territorio. Non ci sono parole che possono colmare il vuoto lasciato da un uomo sincero e sempre disponibile. Ci uniamo al dolore della famiglia, della moglie e dei figli, dell’intera comunità”.

“La comunità dei sindaci liguri si stringe intorno alla famiglia ed all’amministrazione comunale della città di Chiavari ed esprime profondo cordoglio per la perdita del nostro caro Marco Di Capua – si legge in una nota di Anci Liguria – Valente dirigente di Anci Liguria, Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Sindaco della Città di Chiavari e componente dell’Ufficio di Presidenza di Anci. Si è sempre contraddistinto per il suo fervente impegno nelle numerose battaglie condotte dall’Associazione in questi anni su tutti i temi che coinvolgevano i comuni liguri, dagli aspetti economico-finanziari a quelli istituzionali organizzativi. Non ha mai trascurato la massima dedizione agli impegni assunti nei suoi alti ruoli fin dal principio del suo mandato. Abbiamo sempre trovato in Marco un punto di riferimento competente, serio e disponibile. La sua improvvisa scomparsa ci priva di un amico e di un amministratore locale di grande qualità. Lo ricorderemo sempre con grande affetto e riconoscenza”.

“Il Consiglio delle Autonomie Locali liguri piange il suo Presidente, Marco Di Capua improvvisamente scomparso. Il ricordo della sua gestione del CAL è improntato alla serietà istituzionale, dedizione agli enti locali liguri e competenza di merito posta sempre al servizio del bene comune. Il Sindaco di Chiavari era stato eletto Presidente del CAL all’unanimità da tutti i sindaci, presidenti di consiglio e presidenti di provincia della nostra regione nell’autunno del 2020, egli ha sempre condotto le numerose sedute svoltesi sotto la sua presidenza con atteggiamento amabile e rispettoso pur nel contesto di un esercizio complesso di valenza costituzionale. Lo ricorderemo con grande riconoscenza e stima per il suo operato tra noi. Domenico Abbo, vice presidente e Pierluigi Vinai segretario generale”.

“Non ci sono parole di fronte alla morte improvvisa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua, che ci lascia sgomenti e ci riempie di profondo dolore. Forza Italia si stringe nel cordoglio intorno alla moglie, ai figli, a tutta la famiglia di Marco e alla città di Chiavari”. È quanto dichiarano, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco, i parlamentari Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Giorgio Mulè, il capogruppo in Regione Claudio Muzio, il coordinatore provinciale Giorgio Tasso, il commissario di Genova Mario Mascia, la coordinatrice cittadina e capogruppo in Comune a Chiavari Silvia Garibaldi, la presidente del Club “Forza Silvio” e coordinatrice cittadina di Azzurro Donna Mariagrazia Oliva, il responsabile provinciale e cittadino dei Seniores Maurizio Barsotti, i dirigenti, gli eletti e tutti i membri del coordinamento regionale di Forza Italia.

Il presidente Gianmarco Medusei esprime, a nome dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea legislativa, il cordoglio del Consiglio regionale per l’improvvisa scomparsa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua. “Tutto il mondo politico ligure – dichiara Medusei – ha conosciuto e apprezzato l’impegno, il rigore e la passione con cui Marco Di Capua ha esercitato il compito di primo cittadino e, successivamente, anche di presidente del Cal Liguria. La sua prematura e improvvisa scomparsa rappresenta una gravissima perdita. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di lutto e di grandissimo dolore”.

Per stabilire la causa della morte improvvisa è stato effettuato questa mattina il riscontro diagnostico, una sorta di autopsia, sulla salma del sindaco di Chiavari: “L’equipe anatomopatologica ha effettuato vari prelievi di organi e tessuti per la definizione della causa di morte, che sarà possibile dopo la conclusione delle processazioni dei campioni” afferma la Asl 4.

Intanto apre alle 17 di oggi, martedì 24 agosto, la camera ardente allestita nell’atrio del palazzo comunale, in piazza di Nostra Signora dell’Orto. Resterà aperta per tutta la notte e per la giornata di domani. Il rosario sarà recitato alle 19 di domani, mercoledì 25, in piazza dell’Orto, davanti al Comune. Il funerale, invece, è fissato per giovedì, alle 10.30, in cattedrale a Chiavari.

Il Comune di Chiavari ha proclamato il lutto cittadino e negli edifici pubblici è stata esposta la bandiera a mezz’asta. Gli uffici pubblici saranno chiusi al pubblico fino alla conclusione dei funerali.