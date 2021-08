Savona. Non ha avuto conseguenze particolarmente gravi l’incidente avvenuto pochi minuti dopo le 14 di oggi in via Braia a Savona.

Secondo quanto riferito, un fuoristrada proveniente dal centro città e diretto verso lo svincolo autostradale ha sbandato ed è andato ad impattare contro un palo situato a bordo strada.

Dopo l’impatto, l’auto si è “girata” di 180 gradi.

Per fortuna, come detto, il sinistro non ha causato feriti.