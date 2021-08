Savona, una favola scaricabile dal sito del Comune per invitare i bambini alla lettura - IVG.it

Savona. Invogliare i più piccoli alla lettura. È questo l’obiettivo dell’assessore alla Cultura Doriana Rodino che, per sopperire alla consueta chiusura estiva (del mese di agosto) della biblioteca Anton Giulio Barrili, ha deciso di rendere disponibili sul sito del Comune le prime pagine di una favola ad opera di Carlo Marchesano, dal titolo “Il Pentagramma dei colori”.

“Ringrazio il Maestro del Lavoro Carlo Marchesano, che avevo conosciuto nel 2018 in occasione dell’installazione della nuova targa del Monumento ai Caduti di piazza Mameli, iniziativa curata dai maestri e del lavoro e dal Comitato Rintocchi e Memorie. Carlo Marchesano è un autore originale e ha già collaborato con le scuole primarie di Savona e di Genova con il progetto Arcobalinea,: ultimo ma non meno importante, è un nonno meraviglioso”, commenta Rodino.

Per scoprire come andrà a finire la storia basterà scrivere una email all’autore: il suo indirizzo di posta elettronica è indicato in copertina.

“La sua favola è dunque un invito alla lettura e un augurio di gioia e speranza per i bambini e per le loro famiglie, ricordando che leggere ci rende liberi” conclude Rodino.

Non si tratta della prima iniziativa in tal senso, Savona, infatti, anche per il biennio 2020/21 ha ottenuto da parte del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura-MiBACT), la qualifica di “Città che legge”, oltre ad essersi dotata del Patto per la lettura, uno strumento per facilitare il riconoscimento e il radicamento della lettura come abitudine individuale e sociale diffusa.

Il Patto è attualmente sottoscritto dalle librerie Feltrinelli, Ubik, Librerie Coop, Libraccio, Libreria Moneta, e dall’associazione Auser Savona, ed è in attesa di sottoscrizione da parte delle istituzioni scolastiche. Savona vanta inoltre una ricchissima biblioteca civica con oltre 17.000 volumi presenti nella sezione Ragazzi su un totale di oltre 165.000 libri.