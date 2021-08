Savona, Torneo dei Rioni: questa sera in scena l’attesa finale - IVG.it

Savona. Sembrava la classica “mission impossible”, invece grazie alla volontà di centrare l’obiettivo, all’impegno e alla passione da vendere, il primo “Torneo dei Rioni Comunali di Savona Edizione 2021”, evento organizzato dal Centro Regionale Libertas con il Patrocinio del Comune di Savona e con la collaborazione dell’Asd Open Sport Savona, non solo è salito sulla rampa di lancio, ma come accaduto per Jacobs nei cento metri ha registrato un vero e proprio record di adesione, partecipazione e seguito, nettamente al di là di ogni più rosea previsione.

Sul glorioso campo “Carlo Rondoni” di Via Trincee a partire dalle ore 19:00 di martedì 3 agosto si sono in successione affrontati i rioni della nostra bellissima ed amata Savona: Centro, Lavagnola, Villapiana, Villetta, Fornaci, Legino, Oltreletimbro e Zinola, che hanno terminato il girone eliminatorio all’italiana intorno alle 0.30.

Questa sera, con anticipo alle ore 19.30 per precauzione meteorologica, si svolgeranno le finali: Lavagnola-Fornaci (7/8), Villapiana – Zinola (5/6), Villetta – Legino (3/4). La kermesse si concluderà poi con la finalissima delle ore 21:45 e con la premiazione delle ore 22:30.

L’idea del Comitato Organizzatore ha preso spunto dal voler far rivivere lo spirito dei Tornei Estivi dei tempi che furono unito alla sana rivalità tra quartieri che ha appassionato da sempre la vita della nostra Città di Savona. Entusiasta il commento del Responsabile Regionale Sezione Calcio Libertas Felicino Vaniglia: “La scommessa è stata vinta. Si tratta di un risultato sportivo e simbolico che rappresenta un netto segnale di ripresa in termini di fiducia ed aspettative. Grazie di cuore a tutti coloro che vi hanno contribuito, in primis ai veri protagonisti: i giocatori. Non solo il livello tecnico è stato alto (avere personaggi del calibro di Grandoni e Balleri non era preventivabile) ma è piaciuto il contesto generale in termini di fair play e sano divertimento. A volte i sogni si avverano: basta crederci. Credo che abbiamo onorato il ricordo dei tanti campioni che a partire dagli anni 70 avevano dato lustro al calcio by night giostrato sotto la Torretta.”

Tra poco inizierà dunque l’ultima serata, presto si scoprirà la prima squadra vincitrice dell’innovativo torneo.