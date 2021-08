Savona, strada chiusa in via Beato Ottaviano: caduti calcinacci dal ponte romano - IVG.it

Savona. Rimane temporaneamente chiusa la strada di via Beato Ottaviano a Savona per la caduta di alcuni calcinacci dal ponte romano che conduce al San Giacomo. Nella serata di ieri, infatti, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.

Fortunatamente i frammenti caduti a terra non hanno ferito persone e danneggiato i mezzi in transito.

Per mettere definitivamente l’area in sicurezza e permettere la riapertura della strada sottostante sono previsti importanti interventi che potrebbero richiedere diverse ore.