Savona, sei verbali elevati sulle spiagge libere per accampamenti non autorizzati - IVG.it

Savona. Sei verbali per accampamenti non autorizzati e altrettanti allontanamenti lungo il litorale di Savona, in zona prolungamento e piazzale Eroi dei due Mondi. Questo il bilancio dell’operazione coordinata dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia municipale, da settimane impegnate a scongiurare comportamenti non corretti sui lidi del savonese.

In particolare, nell’intervento odierno, le forze dell’ordine hanno multato chi aveva installato vere e proprie tende da campeggio nei tratti di spiaggia libera, sei in totale quelle trovate.

La Guardia Costiera, con il supporto delle forze dell’ordine, ha pianificato “un’attività capillare per evitare il radicamento di costumi e abitudini poco consoni per l’ambiente, l’igiene e il decoro del litorale. Si pensi agli scarti dei pasti o alle esigenze igieniche dei campeggiatori” spiegano.