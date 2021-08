Savona, pronto a riaprire il cinema Diana: "prima visione" il 12 agosto - IVG.it

Savona. E’ arrivato il momento, dopo mesi di chiusura, il cinema multisala Diana di Savona è pronto a riaccogliere i cinefili e non solo. E lo farà precisamente giovedì 12 agosto.

E’ quanto si legge affisso sulla vetrina del noto cinema savonese che, dal momento della chiusura causa lockdown, non ha fatto più sapere nulla di sè, tanto che il timore di molti era proprio quello che non potesse più riaprire le sue sale.

Sul sito dedicato, fino a pochi giorni fa “dormiente”, ora è possibile consultare la programmazione delle prossime visioni, anche se gli orari non sono ancora noti. I film che saranno trasmessi sono “The suicide Squad – Missione suicida”, in uscita il 5 agosto; “Free Guy – Eroe per gioco”, in uscita l’11 agosto; “L’uomo nel buio (Don’t breathe 2)”, in uscita il 12 agosto; e “Fast & Furious 9”, in uscita il 18 agosto. Purtroppo il numero telefonico dedicato non è ancora attivo per avere informazioni più dettagliate.

Per poter accedere al cinema sarà necessario comunque avere il Green Pass, come deciso dall’ultimo decreto del Governo.