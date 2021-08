Savona, principio di incendio al vano motore di un autobus: spento dall’autista con l’estintore - IVG.it

Savona. Principio di incendio al vano motore di un autobus della linea 15 questo pomeriggio in via Paleocapa, in pieno centro a Savona.

Attimi di panico per il denso fumo, ma nessun ferito grazie alla prontezza dell’autista che ha subito azionato l’estintore e spento le fiamme nel giro di pochi minuti.

A causarlo potrebbe essere stato il surriscaldamento del vano motore, tuttavia sono ancora in corso gli accertamenti tecnici del caso.

I passeggeri a bordo del mezzo Tpl che collega nel suo tragitto la zona della Rusca all’ospedale San Paolo e a via Olivetta, sono immediatamente scesi dal mezzo senza alcun problema.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno operato per la messa in sicurezza del mezzo.