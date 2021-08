Savona premia i suoi atleti, Lorenzetti della Karate Savona è l'Atleta dell'Anno 2020 - IVG.it

Tommaso Lorenzetti è l’Atleta dell’Anno 2020.

La nomination è arrivata della sezione Rinaldo Roggero di Savona dei Veterani dello Sport, associazione benemerita del Coni che da 55 anni assegna questo importante riconoscimento. Il forte portacolori della società Karate Savona, allenato da Raffaella Carlini, e componente della Nazionale Giovanile di karate, (classe 2004) ha conquistato la medaglia di bronzo alla Youth League di karate, svoltasi a Jesolo nel 2019 nella quarta tappa di Coppa del Mondo Giovanile WKF (World Karate Federation). Lorenzetti riceverà la targa ed il Medaglione dell’UNVS Nazionale nel corso di una cerimonia che si svolgerà nella Sala della Provincia il 14 ottobre prossimo con inizio alle 17,30. La manifestazione sarà presentata da Laura Sicco.

Per l’anno 2019 l’Atleta dell’Anno è stato assegnato a Gaia Tedeschi, campionessa di pattinaggio corsa, tesserata il Gruppo Pattinatori Savonesi. La Tedeschi, classe 2003, campionessa italiana su pista indoor nella staffetta All’Americana (insieme a Corsini e Lampitelli), un argento nei 5mila metri a

punti su pista e vinto la medaglia di bronzo ai tricolori su strada nei 10mila metri ad eliminazione. La Tedeschi, con la Nazionale, ha partecipato agli Europei di Pamplona, in Spagna, dove ha sfiorato il podio nei 5mila metri a punti su strada.

Assegnati, sempre per il 2019 anche altri premi fra questi il “Lelio Speranza”, in memoria dell’ex presidente del Coni. Il riconoscimento andrà all’ex Olimpionico Michele Maffei e il Giornalista dell’Anno premio in memoria di Nanni De Marco- Ivo Pastorino che per anni hanno raccontato, per anni, dalle pagine de La Stampa gli avvenimenti della nostra regione. Il riconoscimento è andato a Raffaele Di Noia de Il Secolo XIX.

Assegnato anche il Fischietto d’oro, che andrà, per il 2019, alla giacchetta nera della sezione Fortunato Mira di Savona, Matteo Magni. Istituito anche il primo Premio Valentino Persenda in ricordo della bandiera del Savona calcio. Il premio sarà assegnato a Corrado Orcino.

Riconoscimenti andranno a: Giancarlo Bossolino (Premio Eliseo Colla), Giorgio Caviglia (Premio Carlo Pizzorno), Poggio (Premio Gaminara), Fabrizio Conti (Premio Enrico Dondi), Wilma Calvini (Ermes Madini), Roberto Ferrero (Premio Petitti), Vaglini (Una famiglia per lo Sport), Pino Raiola ( Premio Salvatore Papa), Dario Ermellino (Premio Umberto Delbono).