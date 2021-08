Savona. Un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio intorno alle 17.20 in via Cantagalletto a Savona dopo essere caduto da una fascia per circa tre metri.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai mezzi della Croce Bianca di Savona e dai vigili del fuoco.

L’anziano, nella caduta, ha riportato diversi traumi tra cui uno al torace. E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.