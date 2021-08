Savona, polizia locale sui bus con l'unità cinofila: due denunce e 63 verbali - IVG.it

Savona. Nuovamente in azione il nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale in appoggio al personale viaggiante di TPL Linea incaricato di verificare la regolarità dei titoli di viaggio in possesso de passeggeri dei bus.

Dopo Loano e Finale Ligure, questa mattina i controlli hanno riguardato la città di Savona, in particolare la fermata della stazione ferroviaria e quella di piazza Mameli: l’attività ispettiva rientra nel piano sicurezza disposto con l’accordo fra la Polizia Locale delle località rivierasche e TPL Linea.

Compito degli agenti, che hanno operato con l’ausilio dell’unità cinofila, era anche quello di controllare il rispetto delle disposizioni che impongono di indossare le mascherine a bordo dei mezzi, nonché di evitare il trasporto sugli autobus di stupefacenti: solo pochi giorni fa un giovane è stato trovato in possesso di alcune sostanze, in parte nascoste fra i sedili dell’autobus di linea.

Secondo il protocollo operativo, all’arrivo dei vari mezzi, gli operatori hanno di volta in volta invitato tutti i passeggeri a scendere a terra, in modo da consentire all’unità antidroga di effettuare i necessari controlli a bordo.

In seguito, l’unità cinofila ha passato al setaccio gli autobus sottoposti a controllo. Ma non solo, gli agenti della polizia locale, nell’ambito dei controlli, hanno infatti effettuato due denunce a piede libero: la prima nei confronti di un cittadino che ha rifiutato di fornire le sue generalità relative ad una verifica sul possesso del titolo di viaggio, la seconda ha interessato un extracomunitario sorpreso con il permesso di soggiorno scaduto e un decreto di espulsione a suo carico ancora pendente. Riguardo all’episodio di immigrazione clandestina la polizia locale si è già attivata con la Questura di Savona per le procedure del caso.

Savona, polizia locale sui bus con l’unità cinofila

In tutto sono state circa 200 le persone controllate dalla polizia locale, per un totale di 20 bus di linea.

Sul fronte degli accertamenti dei controllori di TPL Linea, relativi al piano anti-evasione messo in atto dall’azienda di trasporto savonese, sono stati notificati ben 63 verbali ad altrettanti passeggeri privi del regolare biglietto.

L’iniziativa proseguirà fino al termine della stagione estiva in altre località del savonese.