Savona, partono i lavori per la costruzione del Crescent 2 - IVG.it

Savona. Il Comune di Savona ha rilasciato il permesso di costruire il complesso residenziale Crescent 2 in darsena.

L’iter, iniziato con la precedente amministrazione, è stato portato avanti dalla giunta Caprioglio, dopo un primo tentennamento causato dal disaccordo sul cambio di destinazione d’uso in corsa (da struttura turistica a residenziale). Infatti, bloccare il procedimento avrebbe comportato il rischio per il Comune di dover far fronte a rimborsi milionari all’impresa.

Il progetto prevede la costruzione di un immobile di 6mila metri cubi a sei piani. I lavori permettono una riqualificazione della zona, verrà completata via Peppino Impastato e sarà completamente alberata.

Dalla costruzione dell’opera il Comune incasserà, nei prossimi tre anni, 900 mila euro per gli oneri aggiuntivi. Inizialmente, la giunta Berruti aveva previsto che fossero destinati per restaurare l’ostello ma l’attuale amministrazione aveva vinto un bando per quell’intervento per 1 milione e 900 mila euro.