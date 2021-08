Savona, nella chiesa di Santa Lucia una messa per la festa patronale della Confraternita dei Santi Agostino e Monica - IVG.it

Savona. La Confraternita dei Santi Agostino e Monica di Savona in occasione della festa patronale della Confraternita comunica che il giorno 28 agosto 2021 alle ore 17 nella chiesa di S.Lucia, in via Santa Lucia, sarà celebrata la Santa Messa officiata da don Piero Giacosa.

Durante la celebrazione è prevista l’ammissione dei nuovi Novizi alla Confraternita.

Al termine della celebrazione eucaristica si terrà breve incontro intitolato “La Storia e le tradizioni della Confraternita dei Santi Agostino e Monica” che sarà tenuto dai relatori Maria Carla Tabò e Felicino Vaniglia.