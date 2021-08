Savona, investimento pedonale: tre feriti trasportati in ospedale - IVG.it

Savona. Incidente senza gravi conseguenze nel tardo pomeriggio odierno a Savona, dove uno scooterista avrebbe investito un pedone.

L’episodio si è verificato nei pressi di piazza del Popolo. Secondo quanto accertato, uno scooter con a bordo due anziani, marito e moglie, ha urtato un altro pensionato che stava attraversando la strada.

Sul posto per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona della Croce Oro di Albissola. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli uomini della polizia locale per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio, pur non essendo in pericolo di vita, il pedone, trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per i dovuti accertamenti insieme ad altre due persone rimaste coinvolte nell’impatto.