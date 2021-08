Savona. Stamattina nel bosco di Marmorassi c’è stato un incendio di sterpaglie. L’allarme è stato lanciato alle 11.30.

E’ stato immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Savona che sono riusciti a domare le fiamme e portare la situazione sotto controllo.

Per mezz’ora, è stato interrotto per sicurezza il transito ferroviario nella linea Savona – Torino via San Giuseppe.

Non è stato necessario lo sgombero dalle case che si trovavano vicino al fuoco.